Colin Farrell è il Pinguino della serie Arkham nella clamorosa fan-art di The Batman!

L'artista William Gray si è a dir poco superato nella sua nuova fan-art per The Batman, che immagina Colin Farrell assumere le sembianze del Pinguino ispirate a quelle che il villain vanta nella celebre serie di videogame Arkham.

Tra l'altro l'immagine, che è stata svelata sul social network Instagram e che come al solito potete trovare in calce all'articolo, è perfettamente contestualizzata nel film scritto e diretto da Matt Reeves dato che si riallaccia ad alcune recenti foto emerse dal set di Liverpool: stando alle fonti presenti sul set e i vari scatti trapelati, la sequenza dovrebbe narrare un funerale e include tutta la crème de la crème di Gotham City, da Bruce Wayne a Selina Kyle passando per Carmine Falcone.

Ricordiamo che i dettagli della trama di The Batman sono tenuti nascosti, ma sappiamo che il progetto ruoterà attorno ad un giovane Bruce Wayne impegnato nel suo secondo anno come protettore di Gotham City. Il film, che avrà per protagonista Robert Pattinson, include anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, Jayme Lawson nel ruolo di Bella Reál, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e ovviamente Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.

L'uscita è attualmente fissata per il 4 marzo 2022.

