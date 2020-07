Colin Farrell parla di The Batman e del suo amore per l'eroe: 'Questo film sarà unico'

Nel corso di una recente intervista promozionale l'attore britannico Colin Farrell ha anticipato l'attesissimo The Batman, nuovo cinecomic di DC Films scritto e diretto da Matt Reeves e con protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz nei panni di Batman e Catwoman.

Sulla base di tutto ciò che abbiamo sentito e visto da The Batman finora, sembra che Reeves stia portando il franchise in una direzione audace e nuova. La Warner Bros. sembra aver così tanta fiducia nel progetto da essere pronta a costruire un intero universo basato sulle idee del regista/sceneggiatore/produttore, e qualche giorno fa ha addirittura annunciato una serie tv per il servizio streaming HBO Max incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City.

In questo senso, Colin Farrell ha confermato che il progetto sarà a dir poco ambizioso: "L'intera prospettiva è davvero eccitante. Sono entusiasta di far parte di questo universo. Ci sono alcune parole che fanno parte del mio lessico e quelle parole sono Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent ... tutte queste cose."

L'attore ha elogiato la rappresentazione del Pinguino di Danny DeVito in Batman Returns ma ha anche anticipato che Matt Reeves porterà qualcosa di nuovo nel franchise di Batman: “Ho visto tutti i film di Batman da solo e con i miei figli, ma devo ammettere che questa sceneggiatura è qualcosa di incredibilmente originale. Si sporge in quelle atmosfere ma non prende nulla in prestito. Nasce dalla mitologia di quel personaggio, Bruce Wayne, Batman e Gotham, ma allo stesso tempo ne fa un trattamento e ne crea una versione che non avevo mai visto prima. Matt Reeves ha fatto un lavoro incredibile nel rendere il suo film sia familiare che unico e nuovo, allo stesso tempo. È davvero emozionante farne parte."

Vi ricordiamo che le riprese del film ripartiranno nelle prossime settimane; nel frattempo, guardate una foto a tema Batman condivisa da Zoe Kravitz.