Colin Farrell: il nuovo Pinguino di The Batman è un grande fan della Trilogia di Nolan

Vestirà i panni di Oswald "Pinguino" Cobblepot nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, reboot cinematografico dell'eroe DC con protagonista Robert Pattinson, ma in una recente intervista ai microfoni di Good Morning America l'amatissimo Colin Farrell ha avuto modo di parlare del suo amore per i Batman di Christopher Nolan.

Prima si sofferma sull'esperienza di poter partecipare a un film tanto importante nell'universo mainstream: "È tutto così entusiasmante. Far parte di questo universo che ha molte parole che fanno parte del mio lessico interno: Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent e tutte le altre. È eccitante".



Continuando, poi, ha ammesso di essere un grandissimo fan della visione dark del Batman di Nolan: "Ovviamente sono un grande fan di quello che Christopher Nolan ha fatto con questo mondo e di come è riuscito a portarlo in vita al cinema, con un'immediatezza e un significato profondamente contemporanei. Dunque sì, anche solo far parte di questo folklore mainstream, di questa grande mitologia, è di per sé bellissimo".



Farrell ha anche rivelato che sia Adam West che Michael Keaton nei panni di Batman lo hanno ispirato a intraprendere la carriera dell'attore quando era molto più giovane: "Batman di Tim Burton è stato un po' il mio... no, aspetta, anche lo show con Adam West è maturato davvero bene negli anni. Quindi Batman da bambino, sì, molto, lo adoravo, non tanto in forma di fumetto ma nello show tv e nel film di Burton. Mi hanno cresciuto e ispirato".



The Batman vede nel cast anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Zoe Kravitz in quelli di Catwoman, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche americane il 1° ottobre 2021.