Colin Farrell: 'Nonostante la sua malattia, mio figlio mi ha salvato la vita'

Colin Farrell al momento impegnato sul set di Batman nei panni del Pinguino ha rivelato di essere totalmente cambiato a seguito della nascita di suo figlio James, affetto da una grave patologia genetica.

"James è stato per me una benedizione, non un peso. Mi ha letteralmente salvato la vita. Grazie a lui sono maturato, sono cresciuto, sono diventato più profondo, sono finalmente riuscito a comprendere il senso della vita. Lui è un ragazzo incredibilmente coraggioso. Ha una forza vitale pura e incontaminata. Adoro mio figlio, e il fatto che sia speciale me lo fa amare ancora di più".

James è affetto dalla sindrome di Angelman, una complessa malattia genetica che provoca ritardi cognitivi, convulsioni e molte difficoltà nei movimenti ma, per Colin Farrell ogni traguardo raggiunto da suo figlio merita di essere celebrato.

"Io e la mia ex compagna [Kim Bordeneve] siamo veramente molto orgogliosi di lui. Le prime parole a 6 o 7 anni, l'essere riuscito a mangiare da solo a 9, e anche il fatto che pian piano stia riuscendo a tenere a bada le convulsioni. Tutto è semplicemente straordinario".

Intanto nei giorni scorsi sono trapelate alcune immagini di Colin Farrell dal set di Batman. L'attore appare irriconoscibile grazie all'incredibile lavoro di costumisti e truccatori.