Colin Farrell (e i suoi baffi) con Brandan Gleeson al SNL: le risate sono assicurate!

Dopo l'arrivo dell'ultimo trailer di The Banshees of Inisherin, Brandan Gleeson e Colin Farrell hanno fatto la propria apparizione al Saturday Night Live e come spesso succede in questo spettacolo comico, le risate non si sono fatte attendere.

Mentre Gleeson stava parlando della premessa del suo nuovo film diretto da Martin McDonagh scherzando sui particolari comportamenti di Farrell, l'attore è apparso sul palco dicendo di essere solo di passaggio di ritorno dal negozio di baffi. Ha quindi colto l'occasione per per chiedere al suo collega quale fosse l'interprete migliore con cui ha avuto l'opportunità di collaborare e così Gleeson un po' a sorpresa ha risposto l'Orso Paddington.

Colin Farrell si è mostrato un po' deluso da questa risposta e ha chiesto così chiesto in modo più specifico: "Chi è il tuo co-protagonista umano preferito nonchè irlandese che ha circa 46 anni con il nome che inizia con una C?" e così Gleeson ha risposto Cillian Murphy.

Dopo In Bruges, Colin Farrell e Brendan Gleeson si sono ritrovati in The Banshees of Inisherin, portando in scena un'assurda storia di amicizia che si conclude senza alcun motivo apparente. E a poco servono i tentativi di Padriac di ristabilire il rapporto, le cose finiscono con il degenerare sempre di più.