Colin Farrell commenta la sua stagione di premi: 'Il senso di comunità è straordinario'

Colin Farrell, interprete di Pádraic Súilleabháin nel recente Gli spiriti dell'isola, ha finalmente partecipato ai tanti attesi Screen Actors Guild Awards 2023, e, stando alle sue parole, non avrebbe potuto esserne più entusiasta.

Così ha dichiarato l'attore in un'intervista a IndieWire, che era in corsa per la nomina come miglior attore: "Non ero mai stati ai SAG prima, né come artista vincitore, né come presentatore. Addirittura, non sono mai neanche entrato in quella stanza. Faccio questo lavoro da 25, 26 anni o qualcosa del genere, perciò ritrovarmi in questa stanza ieri sera è stato davvero, davvero indescrivibile". Eppure, sembra che non tutti apprezzino a prescindere le performance dell'attore: a quanto pare, il figlio di Colin Farrell è terrorizzato dalla sua interpretazione di Pinguino in The Batman...

Nonostante Farrell consideri le premiazioni come "qualcosa di troppo travolgente, a cui non sono affatto abituato", il suo entusiasmo non è certo mancato. Al riguardo, ha colto l'occasione per parlare della troupe de Gli Spiriti dell'isola – dallo sceneggiatore e regista Martin McDonagh a tutto il cast, che comprende attori del calibro di Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan: "Non ci vediamo così spesso, perché viviamo in Paesi diversi, quindi trascorrere tanto tempo insieme a loro è stato dannatamente magico. Una vera toccasana. E poi, a essere onesti, ritrovarmi in prima linea nel celebrare il lavoro degli altri è stato divertente come poche cose... Il senso di comunità è stato straordinario".

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione de Gli spiriti dell'isola.