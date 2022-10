Colin Farrell e Brendan Gleeson insieme nel nuovo trailer di The Banshees of Inisherin

Anni dopo aver lavorato insime in In Bruges, Colin Farrell e Brendan Gleeson tornano con The Banshees of Inisherin, il nuovo film scritto e diretto da Martin McDonagh incluso nel programma dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Ambientato su una remota isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, The Banshees of Inisherin segue gli amici di una vita Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm mette fine inaspettatamente alla loro amicizia. Uno sbalordito Padraic, aiutato dalla sorella Siobhan (Kerry Condon) e dal giovane e tormentato isolano Dominic (Barry Keoghan), cerca di riparare la relazione, rifiutandosi di accettare un no come risposta. Ma i ripetuti sforzi di Padraic non fanno che rafforzare la determinazione del suo ex amico e quando Colm lancia un ultimatum disperato, gli eventi degenerano rapidamente, con conseguenze scioccanti.

E a circa due mesi dal lancio del primo trailer di The Banshees of Inisherin, Searchlight Picture ne ha diffuso un altro che potete vedere voi stessi in calce a questa notizia. Ricordiamo che questa pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 21 ottobre, mentre nelle sale italiane arriverà dal 2 febbraio 2023.

