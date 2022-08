Colin Farrell di nuovo con Brendan Gleeson nel trailer di The Banshees of Inisherin

Dopo la prima foto ufficiale di The Banshees of Inisherin uscita nei giorni scorsi, pochi minuti fa Searchlight Pictures ha pubblicato il primo trailer del nuovo, attesissimo film scritto e diretto da Martin McDonagh.

L'autore, che torna a cinque anni di distanza da Tre manifesti a Ebbing, Missouri, il cui successo mondiale venne coronato da ben 7 nomination all'Oscar (inclusa quella per il miglior film e la miglior sceneggiatura originale) e le vittorie di Frances McDormand e Sam Rockwell come miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista, ritrova la coppia Colin Farrell e Brandan Gleeson, che aveva già diretto nel suo film d'esordio, il cult In Bruges.

Ambientato su un'isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, The Banshees of Inisherin segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan (Kerry Condon), che insieme a Dominic (Barry Keoghan), il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all'interno della piccola comunità dell’isola. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.

The Banshees of Inisherin è in programma a Venezia e arriverà nelle sale italiane a partire dal 2 febbraio 2023.