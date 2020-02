Colin Farrell e Brendan Gleeson nel nuovo film di Martin McDonagh

Dopo aver raggiunto un successo globale con Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Martin McDonagh si prepara al suo nuovo progetto - al momento ancora senza titolo - in collaborazione con Searchlight Pictures, che lo vedrà nuovamente lavorare al fianco di Colin Farrell e Brendan Gleeson, già diretti in passato nel film In Bruges.

Il nuovo film di Martin McDonagh, da lui scritto e diretto, sarà ambientato su un'isola irlandese remota e seguirà la storia di due ottimi amici che si ritrovano ad un punto di stallo nel rapporto quando uno dei due interrompe bruscamente il rapporto, causando conseguenze disastrose per entrambi.

Secondo quanto si scrive il film avrà a disposizione un budget da 20 milioni di dollari, con le riprese che dovrebbero iniziare la prossima estate.



La prima volta che Colin Farrell e Brendan Gleeson hanno lavorato con Martin McDonagh è stato nella black comedy In Bruges (2008), debutto alla regia per l'autore di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. I due recitarono nel ruolo di due sicari che si nascondono nella città belga dopo aver fallito un lavoro. Quando ad uno dei due viene chiesto di uccidere l'altro, l'amicizia prende il sopravvento e insieme dovranno affrontare il loro capo, interpretato da Ralph Fiennes.

In Bruges fu un grande successo per Martin McDonagh, capace d'incassare circa 35 milioni di dollari, con due candidature agli Oscar.

