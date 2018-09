Colette: Keira Knightley nel nuovo poster ufficiale del biopic

Bleeker Street ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale di Colette, dramma in costume con protagonista assoluta Keira Knightley, non nuova a ruoli di questa tipologia.

Dopo la sua partecipazione a film in costume quali Orgoglio e pregiudizio, Espiazione e Anna Karenina, il primo dei quali le è valso la sua prima candidatura ai Premi Oscar, la Knightley torna al genere in questo Colette, alla cui regia troviamo il britannico Wash Westmoreland, reduce dal successo di Still Alice, che è valso il Premio Oscar a Julianne Moore.

Sostanzialmente un biopic ambientato nella prima metà del XX secolo, il film è basato sulla vita della scrittrice francese Colette, autrice di "Gigi” e “Chéri”, candidata nel 1948 al premio Nobel per la Letteratura. La data d’uscita è fissata per il 21 settembre 2018 in alcune sale selezionate statunitensi, mentre in Italia sarà distribuito da Vision Distribution il 6 dicembre successivo. Dopo essere stato presentato al Toronto International Film Festival, la pellicola uscirà nelle sale britanniche il 25 gennaio 2019.

Nel cast troviamo anche Dominic West, Eleanor Tomlinson e Fiona Shaw. Gigi fu adattato nel 1958 nell’omonimo musical di Hollywood con Leslie Caron che conquistò il Premio Oscar come miglior film l’anno successivo. In tempi più recenti, Stephen Frears ha adattato Chéri nell’omonimo film con protagonista Michelle Pfeiffer e uscito nel 2009.

La sceneggiatura di Colette è stata scritta dallo stesso Westmoreland insieme al marito e filmmaker Richard Glatzer, con il quale aveva firmato anche il precedente Still Alice. Alla produzione troviamo Pam Koffler, Christine Vachon, Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley e Michel Litvak.