Cole Sprouse, la star di Riverdale protagonista di una nuova commedia romantica

Cole Sprouse negli ultimi anni è diventato uno degli attori più noti del piccolo schermo grazie al suo ruolo in Riverdale e ora nel suo futuro prende forma un nuovo progetto, in questo caso per il cinema. Sprouse è stato scelto per un ruolo da protagonista in Moonshot, film targato New Line e destinato a HBO Max, al fianco di Lana Condor.

Moonshot è una rom-com con toni fantascientifici, ambientata in un futuro in cui Marte è terraformato e colonizzato dal meglio che l'umanità può offrire. Due studenti universitari molto diversi finiscono per unire le forze e intrufolarsi a bordo di una navetta spaziale verso il Pianeta Rosso e unirsi alla popolazione.



Lana Condor interpreterà Sophie, descritta come 'una studentessa universitaria attenta e piuttosto riservata' e 'una donna con un programma, almeno fino a quando il suo fidanzato Calvin si trasferisce su Marte, e lei decide di seguirlo'.

I dettagli del personaggio di Sprouse non sono stati confermati, ma l'attore su Instagram ha annunciato il suo coinvolgimento nel film, scherzando sul fatto che lui è 'l'ultima persona con cui vorresti rimanere intrappolato in un veicolo spaziale', esprimendo il suo entusiasmo per l'opportunità di lavorare a questo progetto.

