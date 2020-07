Cole Sprouse, rissa all'uscita dal ristorante: serata turbolenta per la star di Riverdale

Per Cole Sprouse questo non è esattamente il periodo più tranquillo della sua vita: negli ultimi mesi la star di Riverdale ha dovuto affrontare la rottura con la collega Lili Reinhart e anche un interessamento a dir poco eccessivo di alcuni fan alla sua vita privata.

Le disavventure, però, non finiscono qui: da qualche giorno stanno infatti circolando su Instagram delle foto che ritraggono l'attore coinvolto in una rissa all'esterno di un ristorante nel quale il povero Cole era stato a cena con degli amici.

La star di Riverdale, comunque, sembra essere intento più che altro a placare gli animi: pare che l'origine della discussione siano stati alcuni commenti razzisti uditi da un amico di Sprouse, che avrebbe quindi iniziato ad inveire contro l'autore delle frasi inopportune.

Sulla vicenda stanno circolando anche alcuni brevi video, in uno dei quali si vede una donna bionda chiedere in maniera abbastanza veemente ai ragazzi di lasciare il posto. In un altro video vediamo invece Sprouse incassare un pugno da uno dei litiganti, senza però reagire in alcun modo e perseverando nel suo atteggiamento di pacificatore.

Speriamo che per l'attore di Big Daddy il futuro riservi giornate più rilassanti di queste! Qualche tempo fa, intanto, Sprouse e Reinhart avevano risposto a delle accuse di violenza sessuale.