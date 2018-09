Cold Warrior, Netflix acquista il progetto di lunga gestazione di Shane Black

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo nelle sale del suo The Predator, a quanto pare il progetto di lunga gestazione del brillante Shane Black (Kiss, Kiss, Bang, Bang e The Nice Guys), Cold Warrior, è stato acquistato in queste ore da Netflix, che lo produrrà e distribuirà sulla piattaforma.

Niente The Nice Guys 2 o altri progetti, quindi, per il dopo The Predator, perché Black potrà lavorare con gioia a un a titolo che ha tentato di sviluppare per ben dieci anni, senza mai trovare fondi o appoggi esterni. È Collider a riportare la bella notizia per tutti i fan del regista.



Cold Warrior era in un limbo produttivo alla Universal Pictures ormai da un decennio. Nel 2010 era emerso che il film avrebbe potuto riunire il regista con Mel Gibson, con il quale aveva collaborato nel mitico Arma Letale. Non è chiaro se Gibson sia ancora disponibile per il progetto, comunque.



A dire la verità, come spiega il sito, Netflix ha acquistato il film già alla fine dello scorso anno, ma ha mantenuto il più totale riserbo sull'argomento, aspettando forse che i lavori su The Predator terminassero e programmando l'annuncio poco prima della release del film.



Cold Warrior dovrebbe parlare di una vecchia spia dell'era della Guerra Fredda ormai ritiratosi che tornerà attivo sul campo unendo le forze con un giovane agente, tutto per fermare un pericoloso terrorista.