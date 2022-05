Cold Storage, Liam Neeson inarrestabile: il nuovo film su una pandemia letale

Dopo l'annuncio di Thug, dal Festival di Cannes arrivano nuove notizie riguardanti le prossime produzioni con Liam Neeson. Infatti, oggi è stato riportato da Deadline che al Marché du Film verrà presentato Cold Storage, un action fantascientifico sulla minaccia della diffusione di un virus letale.

In particolare, viene comunicato che il film sarà scritto da David Koepp, stimato sceneggiatore di cult del calibro di Jurassic Park, Carlito's Way, Mission Impossibile e dello Spider-Man di Sam Raimi. A tal proposito, vi ricordiamo che, recentemente, hanno destato scalpore le parole di David Koepp su un nuovo Spider-Man con Tobey Maguire. Inoltre, tornando a Cold Storage, vi segnaliamo che la sceneggiatura si basa sull'omonimo romanzo dello stesso Koepp.

Parlando della trama, in Cold Storage viene narrato che qualche decennio fa venne creato e contenuto in una struttura militare un microrganismo altamente infettivo e in costante mutamento, capace di estinguere il genere umano. Al tempo presente, però, i militari hanno ceduto la parte superiore della struttura a una compagnia privata, sigillando il virus nel sottosuolo. Così, all'alzarsi delle temperature, il microrganismo trova una via per evadere, rischiando di diffondersi al di fuori e di generare una catastrofe. A quel punto, il destino dell'umanità è nelle mani di un esperto di bioterrorismo in pensione e di due improbabili eroi impiegati nella struttura.

Ci viene poi comunicato che Joe Keery, Steve Harrington in Stranger Things, figurerà al fianco di Liam Neeson. Infine, sappiamo che il film sarà diretto da Jonny Campbell, regista in Doctor Who e Westworld, e che l'inizio delle riprese è previsto per quest'autunno.