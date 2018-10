Cold Pursuit: Liam Neeson nel primo trailer ufficiale del revenge movie

Lionsgate ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Cold Pursuit, revenge movie con protagonista Liam Neeson e noto in precedenza col titolo di Hard Powder.

Il film è il remake americano dell'opera norvegese del 2014 In order of Disappearance, che vedeva protagonista Stellan Skarsgård. Neeson interpreterà lo stesso ruolo del collega di origini scandinave, e cioè l'autista di uno spazzaneve ben voluto dalla comunità a cui viene ucciso il figlio. Per vendicarsi, userà le sue capacità per eliminare il cartello della droga locale e il suo boss, innescando una guerra territoriale tra la Mafia dei nativi americani e un giovane gangster yuppie conosciuto come Il Vichingo.

Scritto da Frank Baldwin e diretto da Hans Petter Moland (già regista del film originale), Cold Pursuit vedrà al fianco di Neeson un nutrito cast di co-star composto da Emmy Rossum (Shameless), Laura Dern (Twin Peaks, Star Wars: Gli ultimi Jedi), Tom Bateman (Assassinio sull'Orient Express) ed Emily Maddison (Power Ranfers).

Il film è prodotto da Michael Shamberg (Django Unchained, Pulp Fiction) per StudioCanal, lo stesso studio che ha prodotto Non-Stop con lo stesso Neeson. Lo sceneggiatore del film, Baldwin, si occuperà anche dell’annunciata serie televisiva basata sul film The Warriors (I guerreri della notte) di Walter Hill.

Cold Pursuit ha una data d’uscita fissata all’8 febbraio 2019 nelle sale americane. Ancora sconosciuta l’eventuale data di distribuzione italiana.