Colazione da Tiffany:ecco come sarebbe potuto essere il finale del film con Audrey Hepburn

Colazione da Tiffany è un film iconico che ha reso per sempre immortale Audrey Hepburn nei panni dell'elegante Holly Golightly ma, sapevate che questa pellicola sarebbe potuta terminare in modo assai differente da ciò che abbiamo avuto modo di vedere?

Nelle battute conclusive di Colazione da Tiffany la ribelle protagonista dopo aver ripetuto che "l'amore è è una gabbia" decide di abbandonare il proprio gatto in mezzo alla strada e sotto la pioggia scrosciante. Paul scende così dal taxi, lanciandole l'anello che aveva ritirato qualche tempo prima da Tiffany, costringendo la donna a riflettere sulla sua incredibile ostinazione. Holly così decide di inseguire lui e di cercare Gatto, il felino a cui non aveva mai dato un nome. Dopo averlo trovato, i due si baciano intensamente, lasciando intendere che il loro amore proseguirà ben oltre la fine del film.

Inizialmente però, i produttori volevano che Colazione da Tiffany avesse un finale un po' più aperto, forse per non stravolgere troppo la conclusione del libro di Truman Capote, da cui è stata tratta la storia. Nel romanzo infatti, Paul e Holly non diventano una coppia e i due, non si rivedranno mai più a seguiti della loro ultima discussione. Proprio per evitare colossali differenze con il best seller scritto nel 1958, nel primo finale girato i due trovavano Gatto e riprendevano a camminare per la proprio la strada. Insomma, inizialmente non c'erano romantici baci nè allusioni ad un futuro insieme. E voi, quale finale avreste preferito?