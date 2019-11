A colazione con Hulk: Mark Ruffalo e Kevin Feige parlano del futuro di Bruce Banner

Rivederemo mai Hulk nel MCU? Sarà Mark Ruffalo a vestire nuovamente i panni di Bruce Banner? Ospite al "The Late Show with Stephen Colbert" l'attore afferma di averne parlato con il nuovo CEO dei Marvel Studios Kevin Feige e in calce all'articolo potete trovare il video dell'intervista.

Alle domande riguardo il suo futuro ai Marvel Studios, Ruffalo risponde: "Non saprei. Proprio l'altro giorno ho dato a Kevin Feige il Blockbuster Award alla cerimonia di premiazione per gli Hollywood Film Awards. Durante la premiazione mi ha chiesto 'Pensi che ci sia ancora qualcosa da raccontare?' e io ho risposto 'Potrei tornare in qualche nuova avventura'. La risposta di Feige è stata 'Dovremmo parlarne, passa nel mio ufficio.“ Chissà che non sarà uno dei protagonisti delle prossime uscite Marvel appena annunciate?

Recentemente Ruffalo ha anche risposto ai commenti di Scorsese sulle produzioni Marvel ed infatti l'attore è ben noto per la sua indole a non nascondere niente, neanche quando si tratta di importanti spoiler su Endgame: durante le riprese gli fu persino dato un copione falso per evitare che diffondesse troppi dettagli!

Ad oggi, i diritti per gli stand-alone movie di Hulk sono ancora in mano alla Universal Pictures, da qui il motivo per cui il gigante verde è sempre stato affiancato da altri eroi e, nonostante non ci siano ancora dettagli in merito, l'ipotesi che possa ritornare presto sul set con altri "bundle" d'eccezione non è poi così improbabile.