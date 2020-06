Via Col Vento torna su HBO Max, ma attenti: 'Non riconosce le brutalità della schiavitù'

In questi giorni Via Col Vento è stato eliminato da HBO Max dopo alcune polemiche sulla sua rappresentazione datata della cultura americana e dalla schiavitù, e adesso è finalmente tornato disponibile con il famoso "cartello di avvertenza" promesso da WarnerMedia.

A dire il vero le aggiunte sono due e vanno oltre le semplici avvertenze: la prima è un'introduzione opzionale, scritta e presentata dalla conduttrice e studiosa di cinema Jacqueline Stewart, che offre una valutazione sia sul contenuto razzista del film, sia del razzismo dell'epoca d'ambientazione dell'opera; la seconda invece è un panel di un'ora risalente al TCM Classic Film Festival del 2019 intitolato "The Complicated Legacy of Gone With The Wind".

L'aggiunta di questi due video è in linea con le richieste di HBO Max, che adesso non presenterò semplicemente il film ma ne fornirà anche un inquadramento storico. L'introduzione della Stewart, di durata di quattro minuti e mezzo, copre una vasta gamma di argomenti relativi al film, osservando che presenta "il Sud come un mondo di grazia e bellezza senza riconoscere le brutalità del sistema di schiavitù sul quale questo mondo era basato" e che "la lente di nostalgia col quale viene inquadrato questo mondo nega gli orrori della schiavitù, così come i suoi lasciti di disuguaglianza razziale".

Ricorda inoltre come la stessa produzione del film fosse piena di quegli effetti razziali, con i co-protagonisti del film legalmente esclusi dal partecipare alla premiere a causa delle leggi di Georgia Crow Jim, con la stessa Hattie McDaniel che ha festeggiato separatamente dai suoi colleghi quando è diventata la prima persona di colore a vincere un premio Oscar. "Guardare Via col Vento può essere scomodo, persino doloroso", osserva Stewart nella sua introduzione, "tuttavia, è importante che i film della Hollywood Classica siano disponibili per la visione nella loro forma originale, così da poterli discutere con i mezzi di oggi."

