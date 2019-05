Coffee & Kareem: David Alan Grier farà parte del nuovo film Netflix

L'attore David Alan Grier si è unito al cast di Coffe & Kareem, il nuovo film originale Netflix. Saranno presenti anche la candidata al premio Oscar Taraji P. Henson ed Ed Helms.

Nonostante le critiche di Alejandro Gonzales Inarritu a Netflix, il colosso dello streaming continua a puntare in modo deciso sui propri film originali, cercando di ampliare l'offerta presente all'interno del proprio catalogo.

L'ingaggio di Grier rappresenta un ulteriore passo nei confronti di questo trand. L'attore si è reso famoso al grande pubblico grazie alla partecipazione alla serie televisiva di sketch In Living Color. Molto apprezzato all'epoca, lo show, che andò in onda tra il 1990 e il 1994, divenne un trampolino di lancio e luogo di consacrazione per attori e comici del calibro di Jamie Foxx, Jim Carrey, Jennifer Lopez e tanti altri.

In Coffee & Kareem, Ed Helms (Una notte da leoni) interpreterà un poliziotto di Detroit, mentre Taraji P. Henson (Il curioso caso di Benjamin Button) sarà la sua fidanzata. Il figlio undicenne di quest'ultima si ritroverà a collaborare con il personaggio di Helms, con l'obiettivo di ridare lustro al proprio nome e catturare il criminale più pericoloso della città.

Saranno inoltre presenti Betty Gilpin, che ritroveremo su Netflix anche in ambito serie TV, dopo aver appreso che Glow è stato rinnovato per una terza stagione, RonReaco Lee (First Wives Club), Andrew Bachelor (Meet the Blacks) e Terrence Little Gardenhigh (Speechless).