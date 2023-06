Il nuovo cofanetto DCEU non avrà i film di Suicide Squad

Warner Bros. rilascerà un nuovo cofanetto DC Extended Universe contenente ben dieci titoli. Ma ci sarà un assente all'appello: Harley Quinn di Margot Robbie.

Il destino di Harley Quinn nel DCEU è ancora incerto, ma pare che almeno per il momento non ci siano piano ben definiti per Margot Robbie, e l'assenza dei film con protagonista la star di Barbie nel nuovo cofanetto potrebbe esserne la conferma.

Il catalogo francese di Amazon riporta la lista completa dei film presenti all'interno del cofanetto e non include la trilogia di film con Margot Robbie, ossia Suicide Squad , The Suicide Squad e Birds of Prey ( e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Esclusi possibili problemi contrattuali o di diritti, i film con Harley Quinn di Margot Robbie potrebbero non essere più coerenti con la nuova strada intrapresa dal DC Universe.

Il cofanetto dovrebbe avere un prezzo di 150,49€ ed include i seguenti film: Man of Steel , Batman v Superman: Dawn of Justice , Wonder Woman , Justice League , Shazam! , Aquaman , Wonder Woman 1984 , Black Adam , Shazam!: Fury of the Gods e The Flash. La pellicola con protagonista Ezra Miller era stata sviluppata come punta di diamante del DCEU riavviato, ma i numeri ancora deboli al botteghino potrebbero aver affondato i progetti per l'attesissimo Batman Beyond con Michael Keaton.