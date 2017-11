Cofanetti Fast & Furious, Spider-Man e Harry Potter in offerta su Amazon

Ilsi estende ovviamente anche alla sezione Home Video: per il Venerdì Nero vi segnaliamo tre cofanetti Blu-Ray in offerta speciale, dedicati a

Fast & Furious 8 Movie Collection 8 Blu-Ray (19.99 euro)

Include tutti gli otto film della saga e una ricca sezione di contenuti speciali con oltre 10 ore di scene mai viste, interviste, dietro le quinte, bloopers e molto altro ancora. Il cofanetto definitivo per i fan di Fast & Furious!

Spider-Man Volume 1-6 Boxset 6 Blu-Ray (26.99 euro)

Cofanetto ricchissimo che includ Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 e Spider-Man Homecoming, oltre a un Blu-Ray bonus ricco di scene eliminate, dietro le quinte e tanti altri contenuti speciali.

Harry Potter Collezione Completa 8 Blu-Ray (16.99 euro)

Comprende Harry Potter e la Pietra Filosofale, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry Potter e L'Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 e 2.

Amazon Prime

Per ottimizzare il risparmio durante il Black Friday 2017 potreste prendere in considerazione di iscrivervi al servizio Amazon Prime, così facendo potrete approfittare di sconti esclusivi, offerte anticipate e sempre e comunque della spedizione gratuita con consegna garantita in 24 ore (isole escluse).

Amazon Prime costa 19.99 euro l'anno (il prezzo include anche l'accesso ad Amazon Prime Video), il primo mese è completamente gratuito, vi consigliamo quindi in ogni caso di iscrivervi, valutare la qualità del servizio e decidere successivamente se rinnovare o meno il servizio in base alla vostra esperienza. Il costo dell'iscrizione per dodici mesi è piuttosto contenuto e i vantaggi per gli utenti Prime sono innegabili, in particolare per quanto riguarda le tempistiche e l'abbattimento di costi di spdizione.