Il Codice da Vinci, Tom Hanks: 'Una fantastica avventura commerciale'

Tom Hanks ha vestito i panni di Robert Langdon per ben tre pellicole tratte dai libri scritti da Dan Brown e ora, il protagonista de Il Codice da Vinci e dei suoi sequel è tornato a parlare di questa avventura cinematografica, descrivendola come un'esperienza unica ed irripetibile.

"Devo ammettere che è stata una fantastica avventura commerciale. Quei sequel con Robert Langdon sono fantastici. Il Codice Da Vinci è stato esso stesso fantastico. Voglio dire, Dan Brown, che Dio lo benedica, dice: 'Ecco una scultura in un posto a Parigi! Si trova in quel posto e ha a che fare con un altro luogo. Vedi come si forma una croce su una mappa?'. Quelle sono deliziose cacce al tesoro che sono accurate per la storia quanto i film di James Bond lo sono per lo spionaggio... Tutto quello che stavamo facendo era promettere un diversivo".

Insomma, pur sottolineando il carattere prettamente fantasioso de Il Codice da Vinci e dei suoi sequel Angeli e Demoni e Inferno, Tom Hanks ha voluto sottolineare quanto questi film siano stati di successo: "Non c'è niente di sbagliato in un film a buon commercio, a patto che sia un buon commercio di spessore".

Nella stessa intervista rilasciata al New York Times, l'attore ha ricordato quanto questa trilogia gli abbia permesso di fare cose straordinaria: "Lascia che ti dica qualcos'altro su Il Codice Da Vinci. Era il mio quarantesimo compleanno. Stavamo girando al Louvre di notte. Mi sono cambiato i pantaloni davanti alla Gioconda! Mi hanno portato una torta di compleanno al Grand Salon! Chi può dire di aver vissuto esperienze di questo tipo? Sono stato davvero molto fortunato".

E se le trasposizioni cinematografiche dei libri di Dan Brown hanno ottenuto una grande fortuna, lo stesso non si può dire della serie prequel della saga di Robert Langdon. The Lost Symbol è stata cancellata da Peacock dopo appena una stagione.