Il Codice da Vinci, Paul Bettany racconta un aneddoto esilarante su Tom Hanks

In una recente intervista rilasciata a Esquire nell'ambito del tour promozionale di WandaVision, Paul Bettany ha ricordato un aneddoto che risale ai tempi del set di Il Codice da Vinci, film tratto dal celebre romanzo di Dan Brown. Nel film Bettany interpreta l'inquietante Silas, con Tom Hanks nei panni del protagonista, Robert Langdon.

Paul Bettany racconta una scena di combattimento, nella quale colpì così forte Hanks nello stomaco... da fargli sfuggire un peto:"In quel momento pensai 'Oddio, che faccio?'. Parliamo di Tom Hanks, la star più grande al mondo e l'ho appena fatto scorreggiare. Lui mi guardò, io ricambiai lo sguardo e mi disse 'Ma che problemi hai?'".



Nel cast del film, diretto da Ron Howard, anche Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno e Alfred Molina.

La trama di Il Codice da Vinci vede Jacques Saunière, curatore del museo del Louvre di Parigi, venire ritrovato morto in circostanze misteriose.

Il suo cadavere viene rinvenuto circondato da innumerevoli simboli che la polizia pensa che possano svelare il nome dell'assassino. L'aiuto del professor Robert Langdon risulterà fondamentale per venire a capo di un mistero sempre più intricato.



