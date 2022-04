Il Codice da Vinci, Paul Bettany si frustò davvero per una scena di Silas

Gli attori di metodo sanno bene quanto importante sia immedesimarsi fino alle estreme conseguenze nel personaggio interpretato, evitando di abbandonare la finzione anche quando si è fuori dal set: non tutti avrebbero però il coraggio (o la follia) di replicare quanto fatto da Paul Bettany per una scena de Il Codice da Vinci.

La sequenza di cui parliamo è una delle più intense e discusse del film di Ron Howard tratto dal best-seller di Dan Brown: stiamo parlando di quella in cui il monaco Silas, interpretato appunto dal Visione de Marvel Cinematic Universe, si infligge delle dolorosissime frustate in segno di penitenza per i peccati commessi (dopo aver stretto ulteriormente il cilicio che è solito portare alla coscia).

Una scena decisamente dolorosa... Nel vero senso della parola, almeno per Paul Bettany! L'attore britannico, infatti, decise di voler rendere nella maniera più realistica possibile le sofferenze del monaco albino, accettando quindi di frustarsi sul serio! Le espressioni di dolore che vediamo sul volto di Silas nella scena dell'autoflagellazione sono dunque quelle, reali, del povero Paul Bettany: anche le inquadrature sui piedi del monaco vedono i piedi dell'attore contrarsi realmente ad ogni frustrata autoinferta!

Esagerazione o scelta funzionale alla riuscita del film? Questo lo lasciamo giudicare a voi! Frustate e dolore a parte, comunque, qualche tempo fa Paul Bettany raccontò un esilarante aneddoto su Tom Hanks e Il Codice da Vinci.