Codice Mercury e l'incredibile storia vera a cui è ispirato il film con Bruce Willis!

Uno dei film che ha reso Bruce Willis una vera e propria icona del genere action anni 90, è stato sicuramente Codice Mercury. La pellicola, che segue la storia di un bambino affetto d'autismo braccato dal governo dopo aver codificato un numero di Stato segreto, in realtà è ispirato ad una storia vera.

All'inizio l'intero movente del film può essere interpretato come la classica "scusa" per avviare quello che è un prodotto che vive del concetto di fuga e di inseguimento. La storia da cui parte l'intera idea del film ha coinvolto dei bambini e una delle divisioni più importanti del governo americano, il comando di difesa aerea continentale. Le stranezze sono all'ordine del giorno negli USA che recentemente hanno speso altissime cifre per abbattere tre oggetti misteriosi. In questo caso, però, il racconto ha dei risvolti quasi surreali.

La storia è emersa da un articolo del DailyFinance del 2009 nel quale veniva raccontata l'avventura di un bambino che, dopo aver letto su una rivista quello che veniva spacciato come il numero diretto di Babbo Natale, si è ritrovato a parlare con i più alti vertici militari degli Stati Uniti chiedendo dei propri regali. L'errore dovuto, ovviamente, al numero composto in maniera errata ha portato all'irritazione del comandante che per non far dispiacere il bambino gli ha cominciato a comunicare delle finte coordinate riguardo gli spostamenti di Babbo Natale. L'anno dopo è stato attivato un numero non segreto al quale i bambini potevano chiamare. Ad anni di distanza dall'evento pare che la tradizione venga ancora mantenuta.

Codice Mercury è tra le tante pellicole che ha aumentato in maniera spropositata la fama dell'attore di Die Hard. Dopo il suo ritiro forzato per motivi di salute, Demi Moore ha aggiornato i fan sulle condizione di salute dell'ex marito comunicando la diagnosi di demenza frontotemporale che ha colpito Bruce Willis.