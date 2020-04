Codice Mercury: l'inaspettato collegamento tra Pulp Fiction e il film con Bruce Willis

Stasera torna in televisione Codice Mercury, thriller del 1998 diretto da Harold Becker che vede come protagonista Bruce Willis nei panni di un agente dell'FBI sotto copertura.

Il codice Mercury è un codice militare segreto della NSA, con il quale viene garantita la sicurezza di tutti gli agenti americani che operano all'estero e grazie al quale il tenente colonnello Nicholas Kudrow (Alec Baldwin) è riuscito a costruirsi una brillante carriera. Quando Simon Lynch (Miko Hughes), un bambino autistico di nove anni con una grande abilità per numeri e lettere, riesce a decifrare il codice, qualcuno in alto decide di eliminarlo. Dopo l'omicidio dei genitori e la scomparsa del bambino ad Art Jeffries (Bruce Willis), deluso e amareggiato agente dell'FBI, vengono affidate le indagini. Dopo aver ritrovato Simon, per Art Jeffries inizia una corsa contro il tempo per salvare la vita del bambino, che qualcuno vuole eliminare a tutti i costi.

Per l'occasione abbiamo raccolto una serie di curiosità e retroscena sul film, a cui potete dare un'occhiata qui sotto:

Per calarsi meglio nella parte, Miko Hughes è stato seguito da uno psichiatra infantile e ha passato diverso tempo a stretto contatto con dei bambini autistici . Hughes ha interpretato nuovamente un bambino autistico in un episodio di Baywarch

. Hughes ha interpretato nuovamente un bambino autistico in un episodio di Baywarch Alec Baldwin ha partecipato al film per via di un obbligo contrattuale con Universal. Dopo aver rifiutato un ruolo in una pellicola precedente, infatti, l'attore ha accettato l'impegno per evitare un'ulteriore disputa.

Nel film Bruce Willis indossa la stessa giacca che indossava in Pulp Fiction .

. In una scena, il personaggio di Bodhi Elfman citano Bart Simpson: l'attrice è la nipote di Danny Elfman, compositore del tema musicale della serie animata.

Codice Mercury, lo ricordiamo, sarà trasmesso su Canale 20 alle ore 21.10. Per altre notizie, vi lasciamo all'esilarante quarantena di Bruce Willis e Demi Moore.