Il Codice Da Vinci, 3 importanti differenze tra il film e il libro

Nel 2006, in un modo o nell'altro, non sentir parlare de Il Codice Da Vinci era praticamente impossibile: Dan Brown si godeva ancora i frutti del deflagrante successo del suo libro uscito tre anni prima, da cui proprio quell'anno sarebbe stato tratto il film firmato Ron Howard con Tom Hanks e Audrey Tautou.

Successo che il film bissò agilmente, aprendo anche le porte ai successivi Angeli e Demoni e Inferno (che la produzione non volle inizialmente mettere nei piani, temendo un flop al botteghino). Ma, andando al sodo: il film del regista di Rush è davvero fedele all'opera da cui è tratto?

Tutto sommato non possiamo dire di no: Il Codice Da Vinci di Ron Howard riprese quasi per intero la storia narrata da Dan Brown, omettendo soltanto alcuni dettagli forse non irrinunciabili (e, immaginiamo, sacrificabili sull'altare del minutaggio).

Al nostro occhio, in particolare, sono saltate tre differenze relativamente importanti tra film e libro: la prima è, giocoforza, l'assenza totale di riferimenti agli eventi di Angeli e Demoni di cui era zeppo il romanzo dello scrittore americano. Il motivo ve l'abbiamo accennato più su: il film sulla prima avventura di Robert Langdon sarebbe stato messo in cantiere solo dopo il successo de Il Codice Da Vinci e, per evitare confusione, sarebbe stato presentato come un sequel.

In secondo luogo troviamo l'assenza del fratello di Sophie: nel libro la nostra veniva a conoscenza della sua esistenza durante l'incontro con i Templari in Scozia, arrivando anche ad incontrare il ragazzo, assente nella versione cinematografica. In ultimo troviamo invece la storia d'amore tra Robert e Sophie, che nel libro nasce pagina dopo pagina per poi esplodere durante le battute finali: nel film i due si scambiano qualche sguardo, ma di baci neanche a parlarne.

Avete trovato altre differenze tra film e libro? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de Il Codice Da Vinci.