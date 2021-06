Code 8: arriva il sequel Netflix con Robbie Amell e Stephen Amell

Ufficializzato lo scorso gennaio, il sequel del thriller action Code 8 sarà prodotto da Netflix e vedrà il ritorno di Stephen Amell e Robbie Amell nei rispettivi ruoli. Nella produzione anche Collective Pictures, mentre alla regia troveremo Jeff Chan, co-autore anche della sceneggiatura insieme a Chris Paré, con Sherren Lee e Jesse LaVercombe.

Intitolato Code 8: Part II, il film proseguirà la storia iniziata nel primo film e che vedeva protagonisti i due cugini Amell nei ruoli di Connor Reed e Garret Kent Secondo quanto riportato da Deadline, il sequel di Code 8 sarà incentrato sulle vicende di una ragazza adolescente che cerca giustizia per l’assassinio del fratello, avvenuto ingiustamente per mano di agenti di polizia corrotti. Dopo essere diventata un bersaglio facile, decide di chiedere aiuto a un ex detenuto (Robbie Amell) e al suo ex compagno di crimini (Stephen Amell). I tre uniranno le loro forze per affrontare un sergente di polizia molto stimato nell’ambiente e ben protetto che farà di tutto per uscire indenne dall'inchiesta che lo coinvolge.

Code 8 ha raggiunto un'enorme popolarità non subito ma grazie al suo arrivo proprio su Netflix nell'aprile dello scorso anno diventando uno dei film originali più visti sulla piattaforma. Code 8 detiene il record di secondo film finanziato dai fan più remunerativo al mondo, avendo racimolato oltre 3 milioni di dollari grazie a Indiegogo nel 2017.

Addirittura Code 8 sarebbe dovuto diventare una serie di cortometraggi per la ormai defunta piattaforma Quibi.

Stephen Amell ha descritto il film come un progetto personale di cui va estremamente fiero e si è detto entusiasta di poter espandere l’arco narrativo iniziato con il primo capitolo. Quest'ultimo è reduce dalla sua lunga avventura nella serie Arrow conclusasi nel 2020; anche Robbie Amell è stato parte dell'Arrowverse comparendo nel ruolo di Ronnie Raymond/Firestorm nella serie su Flash.