Code 8: Parte 2, nuove foto e data d'uscita per il film Netflix con Stephen e Robbie Amell

Netflix ha annunciato la data d’uscita per il sequel di Code 8. Il film aveva ottenuto un discreto successo una volta approdato sulla piattaforma streaming.

Code 8: parte 2 debutterà su Netflix il 28 febbraio 2024, dopo che il primo capitolo uscì nel 2019 e fu abbastanza apprezzato dagli amanti dello sci-fi e della critica. La star del film Steven Amell aveva dichiarato a proposito della realizzazione della pellicola: “Quando l'ho visto per la prima volta, sono arrivato alla fine e mi sono detto: "Ne voglio ancora. Voglio di più. L'intera esperienza è stata come se ci fossimo laureati, è stata straordinaria". Alle sue parole si sono aggiunte quelle del cugino e co-star dell’attore, Robbie Amell: “Siamo riusciti a realizzare il primo film grazie alla passione dei 30.000 fan che ci hanno sostenuto: senza di loro non saremmo qui. Avere l'opportunità di portarli con noi nella prossima parte della storia di Connor e Garrett, senza chiedere nulla in cambio, è semplicemente incredibile.”

Code 8 ha ottenuto delle buone recensioni da critica e pubblico, raggiungendo un’indice di gradimento dell’81% per la prima e del 61% per il secondo, sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Code 8 non è stato l’unico film discretamente popolare di Amell, e qui potete leggere la nostra recensione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City con Robbie Amell.