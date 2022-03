CODA - I segni del cuore: ecco quando esce in Italia il film Premio Oscar 2022

Eagle Pictures ha comunicato la data d'uscita di CODA - I segni del cuore dopo la vittoria agli Oscar 2022 del premio più prestigioso della serata, ovvero Miglior Film. La pellicola diretta da Sian Heder, nella notte di ieri, è riuscito a portare a casa anche l'Oscar come Miglior Sceneggiatura non originale e per il Miglior Attore non Protagonista.

Con un nuovo trailer italiano, Eagle Pictures ha confermato che CODA - I segni del cuore arriverà nelle nostre sale il 31 marzo prossimo.

Remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier, questo rifacimento emozionante è interpretato da Emilia Jones, e vede nel cast attori sordi e udenti, tra cui il Premio Oscar Marlee Matlin (Figli di un dio minore) ed il neo premiato Troy Kotsur che ha dedicato il premio alla Comunità C.O.D.A (Children of Deaf Adults), alla Comunità Sorda e a tutte le persone con disabilità: "Questo è il nostro momento" ha detto concludendo un discorso particolarmente toccante.

In CODA - I segni del cuore, acronimo di Child of Deaf Adults (bambino in una famiglia di non udenti), la giovane protagonista Ruby è l'unica persona udente nella sua famiglia. La diciasettenne, prima di entrare a scuola, nelle prime ore del mattino, lavora sulla barca di famiglia per aiutare suo fratello e i suoi genitori nell’attività di pesca sulla costa del Massachusetts. Da quando la giovane ragazza è entrata a far parte del coro della scuola, scopre di avere una smodata passione per il canto. Il suo maestro Bernardo crede ci sia qualcosa di speciale nella giovane adolescente e la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. Ruby si troverà davanti a un bivio: abbandonare i suoi adorati genitori per seguire il suo più grande sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di CODA I segni del cuore.