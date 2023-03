CODA - I segni del cuore, qual è il vero significato del titolo?

Lo scorso anno le categorie di "miglior attore non protagonista", "miglior film" e "miglior sceneggiatura non originale" (nonché tutte le categorie a cui il film era stato candidato) sono state conquistate da CODA. Ma questo titolo a cosa si riferisce?

Innanzitutto, CODA è l'acronimo inglese di "Children of Deaf Adults". Non a caso la trama del film è incentrata su una giovane ragazza (interpretata da Emilia Jones) figlia di pescatori sordi. Ma CODA ha anche un'altra accezione, altamente significativa nell'ottica della prospettiva del film.



Il termine coda indica infatti la breve sezione musicale che conclude un pezzo. Sempre in musica, la coda si riferisce a una notazione che permette di passare da un punto del brano alla sua parte finale. Non a caso, il simbolo della coda è visibile durante le lezioni di Mr. Villalobos nel montaggio finale. Tra l'altro, il film ha emozionato a tal punto da ispirare la realizzazione di un adattamento musicale di CODA.

Un'ulteriore curiosità è che tre attori del cast, ossia la madre di Ruby (Marlee Matlin), il fratello di Ruby (Daniel Durant) e il padre (Troy Kotsur) sono sordi nella vita reale. Emilia Jones invece ha studiato per 9 mesi la Lingua dei Segni americana, oltre ad allenarsi nel canto e nella pesca.

