CODA - I Segni del Cuore, arriva il musical ispirato al film Apple!

In CODA - I Segni del Cuore la musica assume un valore importantissimo: è attraverso il suo talento canoro che la protagonista Ruby comincia a ragionare sui propri sogni, ma è la stessa musica che rischia di alzare un muro tra lei e la sua famiglia. Quale modo migliore di omaggiare questo gioiellino, dunque, se non con un musical?

Proprio così: il film di Sian Heder, a sua volta tratto dal film francese del 2014 La Famiglia Belier, riceverà un adattamento teatrale sotto forma di musical in seguito al successo riscosso dopo la sua uscita, con nomination e vittorie in tutti i principali premi cinematografici e una Notte degli Oscar ancora a disposizione per dire la sua.

"Questa è una storia senza tempo in cui abbiamo sempre creduto e che sapevamo avrebbe colpito gli spettatori ad ogni latitudine. Per questo motivo, la nostra intenzione è di proseguire in questo incredibile viaggio e di portare questa storia universale dallo schermo al palcoscenico" sono state le parole di Philippe Rousselet di Vendome Pictures, che insieme a Pathé e Deaf West si occuperà della produzione dello spettacolo.

E voi, cosa ne pensate? Avete visto il film con Emilia Jones e Troy Kotsur? Credete che farne un musical live sia una buona idea? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, come recuperare CODA e gli altri candidati all'Oscar per il Miglior film tramite le piattaforme streaming.