CODA, parla l'attore Troy Kotsur: 'Sarei pronto per un sequel'

CODA approderà nelle sale italiane molto presto, e mentre il pubblico aspetta l'arrivo della pellicola che ha fatto incetta di premi agli Oscar Troy Kotsur, che ha trionfato come Miglior attore non protagonista, dice la sua su un possibile sequel.

L'attore si è detto favorevole al ritorno della famiglia di CODA sullo schermo. "Se abbiamo lo stesso cast, certo" ha esordito Kotsur. "Sarei pronto. Abbiamo una storia così unica e potremmo raccontarne molte altre. Siamo una famiglia disfunzionale, giusto? Quindi, proprio per quella disfunzione, ci sarebbero così tante belle storie da raccontare. Sarei pronto per quello."

Troy Kotsur è soltanto il secondo attore non udente a vincere un Oscar con la sua interpretazione. La prima è stata Marlee Matlin nel 1987, che tra l'altro era la sua co-protagonista in CODA. L'interprete ha recentemente parlato ai microfoni di Variety dell'assenza di rappresentazione di personaggi non udenti nel cinema e non solo, raccontando quante possibilità invece potrebbero profilarsi in tal senso.

"Ci sono diverse sceneggiature di azione-avventura, diversi personaggi storici" ha spiegato Kotsur. "Abbiamo avuto una storia così ricca nella comunità dei non udenti. Abbiamo vissuto tragedie, abbiamo avuto successo, ma nessuno conosce queste storie. Siamo stati ignorati per tantissimo tempo. Voglio portare alla luce questo tesoro di narrazione".