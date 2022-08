CODA, l'Oscar di Troy Kotsur è stato rubato: ecco cosa è successo

L'attore Troy Kotsur è pronto per un sequel di CODA, mentre viene premiato dalla sua città Natale, Mesa in Arizona. Tuttavia Kotsur stava per perdere il premio più importante di tutti: l'Oscar.

Nella giornata di giovedì, infatti, l'attore si stava dirigendo proprio nel luogo in cui avrebbe dovuto ricevere il premio, che gli è stato conferito in quanto primo interprete sordo a vincere un Oscar come Miglior Attore Non Protagonista. Kotsur aveva deciso di portare con sé anche la statuetta, per mostrarla nel corso della cerimonia. Però un piccolo incidente di percorso ha complicato le cose: un ragazzino sarebbe salito sulla sua Jeep, e avrebbe rubato sia l'auto sia l'Oscar.

L'attore ne ha dato notizia su Twitter, lanciando l'allarme, ma le cose si sono risolte abbastanza presto. La polizia cittadina ha infatti rintracciato la Jeep all'interno della quale è stata trovata anche la statuetta. A quel punto, per ringraziare le forze dell'ordine per gli sforzi, Kotsur ha posato per una foto con gli agenti. In seguito l'attore ha deciso di eliminare i tweet, che dal giorno di domenica non sono più disponibili sul suo profilo.

E voi, avete visto il film per il quale Troy Kotsur ha vinto l'Oscar come Miglior Attore Non Protagonista? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo noi vi lasciamo con la nostra recensione di CODA.