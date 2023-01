Cocoon, gli attori del cast avrebbero approfittato dei bozzoli? Ecco le loro risposte!

Quante volte ci siamo trovati, davanti a un film, a porci la fatidica domanda 'cosa farei al posto dei protagonisti?'. Cocoon - L'Energia dell'Universo è sicuramente uno di questi: insomma, saremmo davvero in grado di non farci scrupoli per la sopravvivenza di un altro essere vivente pur di usufruire della fonte dell'eterna giovinezza?

Il film diretto da Ron Howard (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Tredici Vite, ultima fatica dell'ex-star di Happy Days) ci pone in effetti un quesito etico decisamente interessante, a cui furono chiamati a rispondere, ovviamente, prima di tutto i protagonisti stessi. Cos'avrebbero fatto, dunque, Wilford Brimley e soci davanti a una situazione analoga a quella in cui si trovano i loro personaggi?

Stando alle parole di Howard, la cosa fu molto discussa all'interno del cast all'epoca delle riprese: secondo il regista le posizioni più estreme erano quelle di Maureen Stapleton, che si disse profondamente contraria all'idea, e di Don Ameche, che al contrario avrebbe ammesso che non avrebbe esitato a fiondarsi nella famosa piscina pur di riottenere il vigore della sua giovinezza.

E voi, cosa ne pensate? Quanti di voi approfitterebbero dell'energia contenuta nei famosi bozzoli alieni? Diteci la vostra nei commenti e, ovviamente, battete un colpo nel caso in cui dovreste trovarvi davanti a una situazione simile: qualcuno da queste parti potrebbe voler dare un'occhiata!