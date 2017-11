Coco stravince il week-end del Ringraziamento, Justice League in lenta rimonta

E anche questo week-end delsi è concluso in USA, dove ha visto il nuovo acclamato cartoon targato Disney/Pixar,, tentare di salire in vetta alla classifica dei più visti contro, il cinefumetto della Warner Bros. Pictures ispirato ai fumetti della

E come largamente anticipato, Coco risulta il vincitore delle Feste. Sono 71.2 i milioni incassati dal cartoon nell'arco di cinque giorni, di cui 49 solo nei tre giorni del week-end. E' il quarto film con il più alto opening durante il periodo del Ringraziamento di tutti i tempi, ed il decimo su undici della Disney in questo periodo dell'anno.

A livello internazionale ne ha aggiunti 30.7, per un totale di 82.2 milioni: nel mondo è a quota 153.4 milioni. Con un CinemaScore A+ dovrebbe comportarsi più che bene nei prossimi giorni; ricordiamo che il film deve ancora uscire in tanti mercati chiave, inclusa l'Italia.

Invece la leggera rimonta è per Justice League. Il cinecomic guadagna 59.6 milioni in cinque giorni, ed è a quota 171.5 milioni in USA dopo due settimane di programmazione. Nel resto del mondo il cinefumetto della DC Comics se la sta cavando meglio, con altri 72.2 milioni incassati per un totale di 309.8 milioni. Nel mondo è a quota 481.3 milioni di dollari, ma con le prossime uscite (Coco nel resto del mondo ma anche Star Wars - Gli Ultimi Jedi) faticherà a racimolare altro denaro.