Coco sorprende all'esordio negli USA, altri 10 milioni per Justice League

Nella sua giornata d’esordio,ha aperto con la considerevole cifra di 2.3 milioni di dollari, confermando la striscia positiva dei prodotti partoriti dai Pixar Studios e preparandosi al Giorno del Ringraziamento.

La pellicola d’animazione punta a una prima settimana, grazie anche alla celebre festività americana, di circa 60 milioni, nonostante il recente scandalo che ha coinvolto il presidente della società, John Lasseter. Coco ha registrato un’apertura di soli 600mila dollari inferiore a Moana della Disney un anno fa.

Per quanto riguarda la giornata di ieri, è stato Justice League – il discusso crossover di Zack Snyder – ad aggiudicarsi la prima posizione aggiungendo altri 10.6 milioni, un incremento di circa il 41% rispetto al lunedì (ma bisogna anche considerare che domani negli States è un festivo). Incremento anche per Wonder, il film con Julia Roberts e Owen Wilson, che incassa altri 5.6 milioni. Questa settimana negli USA usciranno poi Roman J. Israel, Esq. con Denzel Washington, il film natalizio Dickens – L’uomo che inventò il Natale e Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino.