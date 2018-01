Coco sbanca al botteghino: in una sola settimana guadagna 5.2 milioni di euro in Italia!

è sensazionale e sta guadagnando tantissimo al box office di casa nostra! Una sola settimana di programmazione in Italia, e già 5.2 milioni di euro d'incasso, non male che ne dite?

"Il magico e variopinto lungometraggio d’animazione Disney/Pixar, Coco, uscito nelle sale italiane il 28 dicembre, registra un incasso di oltre 5.2 milioni di Euro nella prima settimana di programmazione.

Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, ha commentato “Coco è un film molto speciale, parla al cuore di ogni spettatore, dai bambini, agli adolescenti, a noi adulti. Già acclamato da critica e pubblico internazionali, questa incredibile ed emozionante avventura ha conquistato anche il pubblico italiano con la carica di magia, colori e originalità che caratterizzano l’universo Disney•Pixar. I miei complimenti vanno a tutto il team Disney Italia, che anche in questa occasione ha saputo agire in base a un’efficace strategia integrata, e ai nostri partner, che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.

In occasione dell’uscita di Coco nelle sale italiane, a Napoli è stata inaugurata una suggestiva installazione che ha reso omaggio al film proiettando sul Ponte di Chiaia una serie di effetti luminosi ispirati a una delle scene più iconiche: grazie alla collaborazione della Municipalità di Chiaia, l’emozionante proiezione artistica ha dato vita al magico ponte di petali di calendula che nel film collega la Terra dei Vivi alla Terra dell’Aldilà.

Diretto da Lee Unkrich (Toy Story 3 – La Grande Fuga), co-diretto da Adrian Molina (story artist di Monsters University) e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), il film vanta nella versione italiana la presenza di incredibili voci. Tra magia, musica e colori, infatti, la produttrice discografica e volto televisivo Mara Maionchi presterà la propria voce a Mamá Coco, l’amata bisnonna con cui Miguel condivide le proprie avventure quotidiane e che dà il titolo al film; la premiata attrice Valentina Lodovini sarà l’amorevole Mamá, che incoraggia suo figlio Miguel ad abbracciare le tradizioni familiari; e nella Terra dell’Aldilà il pubblico incontrerà Tía Victoria, con la voce della celebre attrice e cantante Matilda De Angelis. Al termine del film la voce del giovane e acclamato Michele Bravi regalerà grandi emozioni grazie all’interpretazione del brano nei titoli di coda “Ricordami (Solo)”, versione in italiano del brano originale “Remember Me”.

Coco arriva nelle sale insieme al contenuto speciale firmato Walt Disney Animation Studios Frozen – Le Avventure di Olaf, che riporta sul grande schermo i personaggi originali di Frozen – Il Regno di Ghiaccio incluso Olaf, impegnato in una missione per trovare le migliori tradizioni per celebrare le feste natalizie insieme ad Anna, Elsa e Kristoff. Diretto dai registi vincitori dell’Emmy® Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton (Lanny & Wayne – Missione Natale), Frozen - Le Avventure di Olaf è prodotto dal premio Oscar® Roy Conli (Big Hero 6) e include nuove canzoni originali scritte da Elyssa Samsel e Kate Anderson (il musical Between the Lines)."



Coco è attualmente in programmazione nei cinema italiani.