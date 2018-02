Coco, i registi condividono la scena iniziale musicale alternativa

, registi dell'acclamato cartoon Pixar, hanno pubblicato un video che mostra il colorato prologo alternativo.

Coco è stato apprezzato all'unanimità per il suo mondo vivace, una storia emozionante ed un grande rispetto nei confronti della cultura messicana, tutte qualità che lo hanno portato ad ottenere due nomination agli Oscar, ovvero Miglior Pellicola d'Animazione e Miglior Canzone Originale.

La scena musicale alternativa, poi tagliata dal montaggio finale, avrebbe immerso gli spettatori in un colorato tributo alla festività nota come Día de Muertos. I registi hanno affermato di averci pensato a lungo e di aver poi optato per la sua cancellazione, poichè considerata una ripetizione in termini di storytelling. Questa la sinossi ufficiale del film:

"Coco racconta la storia del giovane Miguel che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz ma non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel."

Il cast vocale originale comprende: Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor, Ana Ofelia Murguia, Edward James Olmos e Jaime Camil. Il capolavoro Disney Pixar sarà disponibile il 13 febbraio in digital download, in America, e il 27 febbraio in versione Home Video.