Coco: il protagonista vorrebbe un sequel del film d'animazione targato Pixar

Anthony Gonzalez, il giovane attore che ha prestato la voce al piccolo cantante e musicista Miguel Rivera, protagonista dello splendido Coco, vorrebbe vedere un sequel del film d'animazione.

"Se c'è qualche possibilità, lo farei volentieri. Spero di vedere un sequel anche senza la mia partecipazione." ha detto Gonzalez a Variety durante la 33° edizione degli Imagen Award. "Vorrei sapere qualcosa di più riguardo Miguel, cosa sta facendo, e voglio sapere di più sulla relazione con la sua nuova sorellina."

Coco è stato il primo film per l'attore tredicenne, grazie al quale si è aggiudicato un Annie Award per Best Voice Acting in una produzione animata. Gonzalez, infatti, ha cantato in prima persona tutte le canzoni del protagonista, compresa la famosa e indimenticabile "Remember Me".

Il lungometraggio d’animazione targato Disney Pixar, vincitore di due premi Oscar come Migliore Film d’Animazione e per la Miglior Canzone, è ambientato in Messico e racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz.Tuttavia da generazioni la musica è severamente proibita nella sua famiglia e Miguel si vede costretto a scegliere tra la propria passione e l’amore per i suoi cari. Scoprirà invece di essere profondamente legato alle radici e alle tradizioni dei suoi antenati e capirà che per conoscere se stessi è importante seguire le orme di chi ci ha preceduto. Miguel avrà il privilegio di incontrare di persona i propri antenati nella coloratissima Terra dell’Aldilà, tra musica e grandi emozioni.

Coco, diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina comprende nel cast vocale originale anche Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Antonio Sol, Renee Victor e Ana Ofelia Murguia.