Coco potrebbe battere Justice League al box-office statunitense

Justice League non è andato come previsto in USA, con circa 94 milioni di dollari, registrando l'incasso più basso in apertura per un film della DC Entertainment.

Le cose potrebbero non andare meglio nei prossimi giorni. Infatti, le previsioni per questi cinque giorni in USA per la Festa del Ringraziamento, dopo la deludente performance al botteghino statunitense, sono nettamente al ribasso.

Questo anche perché debutterà nei cinema USA anche l'atteso Coco, nuovo film d'animazione della Disney/Pixar. Viste le recensioni più che ottime e l'attesa da parte dei fan e del pubblico generalista, Coco potrebbe aprire in prima posizione con 55-60 milioni di dollari, arrivando persino a quota 65 milioni se supererà le aspettative.

Justice League, dunque, si ritroverà Coco come principale 'nemico' al botteghino, senza contare che sono ancora in programmazione film come Thor: Ragnarok e Wonder.