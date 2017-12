Coco: è online la clip in italiano intitolata "La Battaglia delle Band!" Date un'occhiata!

E' arrivata una nuova, divertentissimain italiano di Coco , il nuovo film Disney/Pixar che ci porta direttamente nel regno dell'Aldilà!

In questo video vediamo il giovane protagonista, Miguel, che si traveste da scheletro per partecipare (presumibilmente) ad una competizione musicale indetta nell'altro mondo. Tutto il pubblico è eccitatissimo ma... I concorrenti si rivelano essere davvero poco talentuosi, anche se alcuni di loro portano sul palco idee non poco originali, come i tizio che fa cantare un coro composto da piccoli pelosi passati... oltre! La clip è veramente carinissima, date pure un'occhiata!

Sinossi: "Coco racconta la storia del giovane Miguel che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz ma non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel."

Il cast vocale originale comprende: Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor, Ana Ofelia Murguia, Edward James Olmos e Jaime Camil.

Coco esce il 28 dicembre al cinema in Italia!