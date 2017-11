Coco: "Niente da Dichiarare?" è la nuova simpatica clip del film Pixar!

E' appena uscito un video promo di Coco , il film animatoche parla dell'aldilà. Si vede Hector che cerca di andare via dalla Terra dei Morti, ma ha dei problemi alla dogana...

“Anything to Declare?,”, "Niente da Dichiarare?" è il titolo della clip e in questo breve video promo Hector (Gael Garcia Bernal) cerca di lasciare l'aldilà per fare visita alla propria famiglia. purtroppo però, la sua famiglia non ha una foto di lui e quindi non può passare l'equivalente della dogana, date un'occhiata!

Nel cast vocale (originale) di Coco: Renée Victor, Ana Ofelia Murguía, Jaime Camil, Sofía Espinosa, Luis Valdez, Lombardo Boyar, Edward James Olmos, Alanna Ubach, Selene Luna, Alfonso Arau, Herbert Siguenza, Octavio Solis, Gabriel Iglesias, Cheech Marin e Blanca Araceli.

Coco esce il 25 dicembre 2017 in Italia.