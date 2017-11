Coco diventa il film di maggior successo di sempre in Messico

Dopo oltre tre settimane dalla sua uscita in Messico, l'ultimo film della Disney/Pixar, Coco , sta per battere ogni tipo di record possibile e diventare il film in assoluto con il più alto incasso di sempre ai botteghini nel continente centroamericano.arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 28 dicembre.

Dal giorno del suo debutto in sala, il 27 ottobre, il film si è attestato al primo posto nella classifica del box-office messicano, per tre settimane consecutive, incassando una cifra impressionante: 824 milioni di pesos (circa 43 milioni di dollari) e con i nuovi dati supererà gli 827 milioni di pesos di Avengers.

Dato che il film non ha ancora debuttato negli Stati Uniti, il successo di Coco in Messico fa ben sperare per i suoi introiti complessivi.

Coco racconta la storia del giovane Miguel, deciso a diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz. A seguito di un incidente Miguel finisce nelle Terre dell'Aldilà e insieme allo spirito ingannatore Hector andrà alla ricerca delle origini della sua famiglia.

Diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, Coco comprende nel cast vocale originale Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor, Ana Ofelia Murguia e Taylor Cooper.