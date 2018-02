Coco: Disney/Pixar ci porta dietro le quinte del film in una nuova featurette

Disney/Pixar ci porta dietro le quinte del filmmostrandoci la creazione di Miguel e Abuelita. Il film ha già conquistato un Golden Globe come miglior film d'animazione e cercherà di fare lo stesso agli Oscar, portandosi a casa la statuetta nella medesima categoria e in quella per la miglior canzone originale, l'accattivante

Come la maggior parte dei film Disney/Pixar, Coco è meraviglioso ed emozionante, soprattutto per gli adulti. Il film racconta la storia di Miguel, un ragazzino che sogna di diventare un musicista nonostante nella famiglia sia proibita la musica. Il suo talento lo porta nelle Terre dell'Aldilà dove apprende la verità sulla storia della sua famiglia. Lungo il tragitto avrà accanto a sé i membri scomparsi della propria famiglia e il suo idolo, Ernesto de la Cruz.

Movies Anywhere ha pubblicato un video che mostra come i personaggi di Miguel e di sua nonna, Abuelita, hanno preso vita. Secondo il regista Lee Unkrich, Miguel è stato il primo personaggio creato per il film. Il suo look è ispirato in parte al figlio del disegnatore dei personaggi principali, Danny Arriaga. Il co-regista e co-sceneggiatore del film, Adrian Molina, ha parlato dell'importanza del personaggio della nonna Abuelita:"Lei è la matriarca della famiglia vivente dei Rivera. Sapevamo che avevamo bisogno che lei fosse la custode delle regole ma allo stesso tempo che fosse il cuore della famiglia. La prima persona a dare un abbraccio, a mostrare il proprio affetto".

Si rimane sempre sorpresi per come il cinema d'animazione riesce ormai a raccontare storie così profonde. In questo caso in particolare Coco tratta in modo rispettoso il giorno festivo dei morti e include molti riferimenti alla cultura messicana. Molti degli attori che hanno prestato la loro voce per il film sono latinoamericani.

Coco, diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina comprende nel cast vocale originale principale Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Antonio Sol, Renee Victor e Ana Ofelia Murguia.