Coco Chanel e il fascino senza tempo di Shirley MacLaine

Da simbolo della commedia americana a rappresentante di un certo modo di fare cinema a Hollywood, Shirley MacLaine incarna il fascino irresistibile dell'industria cinematografica pur conservando una gentilezza e una spontaneità decisamente innate. Dai ruoli più iconici come ne L'appartamento e Irma la dolce fino all'Oscar per Voglia di tenerezza.

Questa seria su Rai Premium verrà trasmessa la miniserie in due puntate dedicata alla stilista Coco Chanel, che nella sua versione più giovane avrà il volto di Barbara Bobulova, mentre in quella da adulta si servirà del volto di Shirley MacLaine. Co-produzione tra Italia, Francia e Stati Uniti, la miniserie venne girata nel 2008, principalmente a Roma negli studi di Cinecittà e nella città francese di Vichy. Lo spunto da cui parte la narrazione è la presentazione della nuova collezione di moda della stilista che da tempo era assente dal mondo fashion. Sarà l'occasione per tirare le fila di una vita eccezionale ma dai risvolti anche tragici, come il ricordo dell'amore perduto di Boy Capel.

Shirley MacLaine, nonostante una produzione forse non all'altezza, incarna perfettamente questo simbolo della moda quasi elevato a icona di un intero secolo, il '900. Nonostante sia di pochi anni più grande del fratello Warren Beatty, che deciderà di buttarsi pienamente nella New Hollywood e intraprendere una carriera più impegnata dal punto di vista politico, la MacLaine ha raccolto invece l'eredità di star come Katherine Hepburn e le dive degli anni Trenta e Quaranta. Il suo esordio non potrebbe avere più stile: avviene nel 1955 ne La congiura degli innocenti, di Alfred Hitchcock, quando ha appena 21 anni; da lì apparirà quindi al fianco di Jerry Lewis e Dean Martin in Artisti e modelle, mentre la prima nomination agli Oscar è per Qualcuno verrà nel 1955.

ùNonostante le prove eccelse in pellicole come L'appartamento e Irma la dolce, entrambe di Billy Wilder, l'Oscar arriverà solamente nel 1984 per la sua prova in Voglia di tenerezza.