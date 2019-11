Coccinelle in visita al set di The Suicide Squad: James Gunn le immortala in una foto

James Gunn è uno dei registi più attivi sui social network, dove pubblica diverse foto che ritraggono alcuni momenti della sua vita e del suo lavoro. Proprio per dei tweet del passato era stato allontanato dalla Disney, salvo poi tornare per riprendere le redini di Guardiani della Galassia Vol. 3, dopo aver accettato The Suicide Squad.

L'ultimo post del regista mostra che la produzione del film è stata onorata di una visita speciale: diverse decine di coccinelle si sono presentate sul set e certamente diversi avranno appreso la notizia come un buon auspicio, visto che la coccinella viene ritenuta un portafortuna.

"Per qualche ragione ci sono centinaia di coccinelle su una schermata blu in un set all'aperto di The Suicide Squad. Che cosa succede? Perché lo adorano?" ha scritto Gunn nella didascalia dell'immagine postata su Instagram.



La presenza delle coccinelle sul set ha incuriosito i fan, che hanno commentato entusiasti e ironici sotto al post di James Gunn.

The Suicide Squad riprende alcuni dei personaggi del film di David Ayer in un nuovo rifacimento che esclude la presenza, tra gli altri, di Joker (Jared Leto) e Deadshot (Will Smith). Nel film troveremo comunque Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney e new entry come Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi e John Cena.

Un crossover tra Marvel e DC è possibile, secondo quanto affermato James Gunn in questi giorni, affermando di voler girare una serie tv. Nel cast del film anche il regista di Jojo Rabbit: Taika Waititi ha già girato le sue scene del film.