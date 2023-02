Cocainorso, lo sceneggiatore ha le idee chiare: 'Non un solo sequel, ma tanti'

In quest'epoca in cui tutto ciò che è cinema sembra ambire ad evolvere in franchise seguendo l'esempio dei vari Star Wars e Marvel Cinematic Universe, perché mettere freni a roba fuori di testa come Cocainorso? Il film di Elizabeth Banks sembra nutrire ambizioni importanti, almeno stando alle parole del suo sceneggiatore.

"Non un solo sequel, ma tanti sequel! Probabilmente finiremo per fare un Cocainorso nello Spazio" sono state le parole con cui Jimmy Warden ha incoraggiato gli spettatori a sognare in grande dopo questo primo capitolo, il tutto mentre Elizabeth Banks si vanta della testa d'orso finta che fa bella mostra di sé nel suo ufficio.

"Vi sto prendendo per il cu*o con Cocainorso nello Spazio, ma per quanto riguarda i sequel ho davvero tante idee. L'orso non è il cattivo in questo film. Ciò che accade è figlio delle circostanze e delle cattive decisioni prese da altri. Penso sia una storia che potremo continuare a raccontare all'infinito. Mi piacerebbe tanto perché ci sono davvero tante buone idee che abbiamo per i prossimi film" ha quindi proseguito lo scrittore.

Cosa ne dite? Vi sembra che possano esserci i presupposti per dare il via a una saga fatta di orsi sotto stupefacenti? Diteci la vostra nei commenti! Un nuovo video di Cocainorso, intanto, ci mostra il suo peloso protagonista alle prese con un'ambulanza.