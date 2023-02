Cocainorso: Universal farà tripletta dopo i successi rated-r di Violent Night e Megan?

Tra la commedia d'azione natalizia Violent Night e l'horror auto-ironico M3GAN, in queste settimane la Universal ha riscosso molto successo al botteghino con film rated-R caratterizzati da idee da commedia dark: ora il nuovo Cocainorso potrebbe fare tripletta.

Non a caso la Universal ha pubblicato il trailer di Cocainorso prima delle proiezioni di Violent Night e M3GAN, sperando che il pubblico di quei film sviluppasse un 'appetito' per la nuova commedia horror assurda basata sull'incredibile storia vera di un orso cocainomane diventato assassino di uomini. Prodotto con un budget di 35 milioni di dollari, con la maggior parte della spesa destinata alla creazione dell'orso CGI del film, il film uscirà in 3.500 sale negli USA e al momento gli analisti prevedono un esordio da 20 milioni di dollari in Nord-America, che oscillerà a seconda del passaparola della critica e del pubblico della serata di apertura.

Secondo The Wrap, la formula del successo di Violent Night e M3GAN sul pubblico è stata quella di riuscire a far durare il proprio concept per tutti i 90 minuti della narrazione, perché un conto è far presa sullo spettatore tramite un simpatico trailer di due minuti e mezzo, un altro farlo con un film di un'ora e mezza. E' quello che è successo, ad esempio, con Winnie the Pooh: Blood and Honey, rielaborazione in chiave horror slasher del mondo di Winnie the Pooh diventata virale sui social e YouTube grazie al marketing ma bocciata al debutto al box office con un esordio di appena 1,7 milioni di dollari: sia la critica che il pubblico si sono accorti che il film fa poco per sviluppare la sua premessa oltre a quanto mostrato nei trailer, e non lo hanno premiato al botteghino.

Come si comporterà Cocainorso? Staremo a vedere.