Cocainorso, per la regista-attrice Elizabeth Banks il film sarà la vendetta dell'orso

Elizabeth Banks dirigerà Cocaine Bear, un film Universal tratto da una storia vera di un orso cocainomane degli anni '80. Per l'attrice-regista il film sarà l'occasione per l'orso di "vendicarsi" e di ottenere un minimo di rivalsa.

"Provavo davvero molta empatia nei suoi confronti. Ho sentito come se questo film potesse essere la sua occasione di vendetta", ha rivelato Elisabeth Banks in un'intervista per Total Films.

Di certo il Trailer di Cocaine Bear mostra la furia che si scatena all'interno del cervello dell'orso e che gli fa perdere ogni controllo. Curioso pensare che si tratti di una storia vera: negli anni '80, nel Kentucky, le autorità avevano ritrovato morto per overdose un orso nero. L'animale aveva ingerito una quantità spropositata di cocaina.

Per l'attrice Cocainorso (Cocaine Bear) "era una sceneggiatura così unica; ho riconosciuto di avere davanti l'opportunità di giocare con un genere che non avevo preso in considerazione, di fare qualcosa fuori dagli schemi".

A tale affermazione segue una riflessione sulla megalomania umana rispetto alla natura: "Noi umani con la nostra hubris, pensiamo di poter controllare la natura. Ma se rompi le scatole alla natura, la natura ti romperà le scatole a sua volta".

Cocainorso uscirà al cinema il 24 Febbraio 2023 negli Stati Uniti. In Italia, la pellicola arriverà il 27 Aprile.